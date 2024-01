Lazio-Roma | a Ponte Milvio saluti romani di tifosi laziali prima del derby

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) (Adnkronos) –ni e cori aad opera di un gruppo didel. I, che hanno anche lanciato fumogeni e petardi, hanno cantato ‘Avanti ragazzi di Buda’, e in un passaggio hanno intonato la strofa “nascosta tra i libri di scuola anch’io porterò una pistola”. Segnalato anche il lancio di fumogeni tra opposte tifoserie all’interno dello stadio Olimpico pocodell’inizio del match, con alcunitra Tribuna Tevere e distinti Sud che hanno lanciato i fumogeni ed esploso petardi. Il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Roma, 10 gennaio 2024 – Ennesimo trionfo in un derby per la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti non giocano la loro migliore prestazione, ma ... (ilfaroonline)

La Lazio vola in semifinale di Coppa Italia e salva in parte la stagione. Si è concluso sul risultato di 1-0 il derby dei quarti di finale con un ... (calcioweb.eu)

" Una vittoria spuntata dal nulla. E il nulla alla fine (del primo tempo) si distrugge. Con un intervento ingenuo di un ragazzino di 18 anni, Huijsen , con pochissimi minuti di serie A a cui ...Gara nervosa nel finale con tre espulsi, uno dellaPedro e due dellaAzmoun e Mancini. Sarri per il secondo derby di stagione sceglie a sorpresa in porta Mandas al posto dell'assente ...Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato ai microfoni di Mediaset al termine della partita di Coppa Italia vinta dai biancocelesti 1 a 0 contro la Roma. La squadra di Sarri stacca il pass ...Non poteva esserci regalo più grande per Maurizio Sarri nel giorno del suo compleanno. La Lazio batte la Roma grazie al rigore trasformato da Zaccagni, vince il derby e stacca il pass per la ...