Lazio-Roma | a Ponte Milvio saluti romani di tifosi laziali prima del derby

tensione in campo ma anche e soprattutto fuori dopo il fischio finale di Lazio Roma di Coppa Italia tensione in campo ma anche e soprattutto fuori ... (calcionews24)

AGI - Tensioni tra ultrà giallorossi e polizia nel post partita del derby trache ha regalato ai biancocelesti di Maurizio Sarri la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia. Circa 200 tifosi romanisti si sono diretti verso Ponte Milvio per cercare lo scontro ......mi sembrava il caso di fare polemiche o scenate" Il centrocampista giallorosso Edoardo Bove colpito da una bottiglia in testa mentre usciva dal campo durante il derby di Coppa Italia tra...ROMA - Un Pedro furioso come mai visto prima ... ma grazie mille a tutti per un‘altra bella serata nel derby! Avanti cosi! Forza Lazio". Salterà di sicuro la semifinale, c'è da attendere la decisione ...Tutto taceva, almeno fino a stasera, 10 gennaio, quando l'attaccante della Lazio ha deciso di rendere memorabile il suo gol nel derby di Coppa Italia con la Roma. Il primo del derby Lazio-Roma. Le due ...