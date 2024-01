Lazio-Roma | a Ponte Milvio saluti romani di tifosi laziali prima del derby

Escluso 3 - 4 minuti nel recupero, le palle gol dellasono state 0. I venti minuti dopo il gol è una bestemmia non aver raddoppiato. A livello complessivo, l'1 - 0 non è legittimo ma è stretto ".- Laperde il derby ed è fuori dalla Coppa Italia . Una sconfitta bruciante per la squadra di Mourinho, sconfitta 1 - 0 per un rigore di Zaccagni al 6' del secondo tempo. Ecco le parole del tecnico ...ROMA - Un Pedro furioso come mai visto prima ... ma grazie mille a tutti per un‘altra bella serata nel derby! Avanti cosi! Forza Lazio". Salterà di sicuro la semifinale, c'è da attendere la decisione ...Un gol di Mattia Zaccagni basta alla Lazio per schiantare la Roma, vincere il derby e approdare in semifinale di Coppa Italia. La squadra di Sarri non cade nelle provocazioni avversarie e risponde sul ...