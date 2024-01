Lazio-Roma 1-0 | Mourinho | “Perso con un rigore da Var un po’ ridicolo”

Il tecnico giallorosso a denti stretti cerca di non affondare ma si vede che i penalty concesso non è che gli vada giù così tanto Mourinho perde ... (notizie)

Con un rigore siglato da Mattia Zaccagni labatte lanel derby di Coppa Italia nbsp;e conquista la semifinale del torneo. Grande tensione in campo nel finale: guarda gli scatti più ...Il derby ha un padrone: è la, che batte la1 - 0 e conquista la semifinale di Coppa Italia . Dopo un primo tempo senza grandi emozioni, nella ripresa si accende la partita. Un rigore di Zaccagni sblocca il match al 51'...Ai microfoni di LSC al termine del derby vinto dalla Lazio contro la Roma, Lotito si esprime con parole nette e chiare esternando la sua gioia per la qualificazione ottenuta LOTITO – Un regalo ...Finale caldo e pieno di tensione quello in svolgimento all’Olimpico, dove il derby tra Lazio e Roma è fermo sul’1-0 per i biancocelesti. In mezzo a questo circo impietoso si è verificato l’ennesimo sh ...