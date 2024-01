Lazio-Roma 1-0 | Mourinho | “Perso con un rigore da Var un po’ ridicolo”

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) (Adnkronos) – Finisce 1-0 il derby di Coppa Italia tra. E “quando è un derby è ovvio che è doloroso”. Lo ha detto il tecnico della, Josèa Mediaset dopo la sconfitta. “Abbiamo grandi difficoltà e nelle ultime settimane abbiamo fatto una serie di big match. Oggi perdiamo per undel calcio moderno, da Var. E’ unche senza Var l’arbitro non avrebbe dato. I giocatori di 10 o 20 anni fa non si sarebbero buttati in quel modo. Nel primo tempo eravamo noi quelli con piùnalità in campo. Poi quando è uscito Paulo è cambiata la partita. Quando si perde Dybala è difficile per noi, senza Paulo c’è meno connessione di gioco e qualità di possesso palla”, le parole di. “Il gol che prendiamo è anche un po’ ...