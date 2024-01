Lazio-Roma 1-0 | Mourinho | “Perso con un rigore da Var un po’ ridicolo”

Roma, 10 gennaio 2024 – Ennesimo trionfo in un derby per la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti non giocano la loro migliore prestazione, ma ... (ilfaroonline)

La Lazio vola in semifinale di Coppa Italia e salva in parte la stagione. Si è concluso sul risultato di 1-0 il derby dei quarti di finale con un ... (calcioweb.eu)

" Una vittoria spuntata dal nulla. E il nulla alla fine (del primo tempo) si distrugge. Con un intervento ingenuo di un ragazzino di 18 anni, Huijsen , con pochissimi minuti di serie A a cui ...Gara nervosa nel finale con tre espulsi, uno dellaPedro e due dellaAzmoun e Mancini. Sarri per il secondo derby di stagione sceglie a sorpresa in porta Mandas al posto dell'assente ...Continua la stagione negativa della Roma e di Jose Mourinho. I giallorossi hanno perso anche il derby di Coppa Italia contro la Lazio. Un altro obiettivo stagionale è sfumato. A decidere i quarti di ...Non ha potuto giocarlo poiché fermo per un attacco influenzale, ma Ivan Provedel ha seguito il derby Lazio - Roma da casa e, appena concluso, ha festeggiato - seppur a distanza - con i propri compagni ...