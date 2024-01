Lazio – Roma 1-0 | il tabellino

Con la vittoria sulla Roma , la Lazio passa il turno in Coppa Italia e si appresta a vivere una doppia sfida in semifinale . Qui i biancocelesti ... ()

Bruttissimo episodio durantedi Coppa Italia all'Olimpico, perché Edoardo Bove è stato colpito da una bottiglietta Bruttissimo episodio durantedi Coppa Italia all'Olimpico, perché Edoardo Bove è stato ...... Edoardo Bove Bruttissimo momento in. Prima di uscire dal campo il centrocampista della, Edoardo Bove, mentre stava parlando con il guardalinee, è stato colpito sul collo da una ...Lazio - Roma: ecco gli highlights e i gol del Derby della Capitale valevole per i quarti di finale di Coppa Italia ...Derby. Una parola che blocca la città. Lazio e Roma si giocano il passaggio in semifinale di Coppa Italia in una gara senza nessuna possibilità d'appello. Questa sera dall'Olimpico deve uscire per ...