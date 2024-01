Lazio-Roma 1-0 | biancocelesti in semifinale con Zaccagni | Coppa Italia News

Lancio di fumogeni e petardi all'interno dell'Olimpico tra tifoserie Saluti romani e cori a Ponte Milvio ad opera di un gruppo di tifosi laziali prima del derby. I tifosi, che hanno anche lanciato fumogeni e petardi, hanno cantato 'Avanti ragazzi di Buda', e in un passaggio hanno intonato la strofa "nascosta tra i libri di scuola anch'io porterò ..." Una vittoria spuntata dal nulla. E il nulla alla fine (del primo tempo) si distrugge. Con un intervento ingenuo di un ragazzino di 18 anni, Huijsen , con pochissimi minuti di serie A a cui ...Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato ai microfoni di Mediaset al termine della partita di Coppa Italia vinta dai biancocelesti 1 a 0 contro la Roma. La squadra di Sarri stacca ...Non poteva esserci regalo più grande per Maurizio Sarri nel giorno del suo compleanno. La Lazio batte la Roma grazie al rigore trasformato da Zaccagni, vince il derby e stacca il pass per la ...