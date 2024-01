Lazio in semifinale di Coppa | Zaccagni decide il derby

Ad inizio ripresa è lache prova a prendere subito in mano il pallino del gioco, sfiorando il vantaggio al 48mp con un colpo di testa di Vecino su cross di Felipe Anderson e trovando poi l'...ROMA - Finale incandescente all' Olimpico per il derby- Roma , valevole per i quarti di finale di Coppa Italia . I biancocelesti di Sarri hanno ottenuto il pass per lagrazie al calcio di rigore trasformato da Zaccagni a inizio ripresa ...In semifinale di Coppa Italia ci va la Lazio, che vince il derby per aver fatto di più, e non solo quel gol (su rigore, di Zaccagni), uno solo, che è stato più che sufficiente contro una squadra che ...ROMA - Finale incandescente all'Olimpico per il derby Lazio-Roma, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. I biancocelesti di Sarri hanno ottenuto il pass per la semifinale grazie al calcio di ...