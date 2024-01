Lazio | gioia Zaccagni | Battere la Roma è straordinario Il rinnovo…

Il Genoa supera il Sassuolo in casa con la rimonta firmata da Ekuban . vince anche la Lazio a Empoli per 0-2 (itasportpress)

ROMA - Un urlo lungo, lunghissimo. Dal rigore segnato alla festa sotto al Curva Nord. Inviato alla festa derby è Mattia Zaccagni, autore del gol partita che ha permesso alladi volare in semifinale di Coppa Italia. " Emozione indescrivibile, come il derby dello scorso anno, emozioni fortissime, è valso tanto, il passaggio, molto di più, vincere il derby qui a Roma è ...Quindi siamo contenti aver datoal popolo laziale. Poi passare una sera di compleanno avendo perso un derby era triste. Come festeggio Me lo gusto, anche da solo ". ...Dal rigore segnato alla festa sotto al Curva Nord. Inviato alla festa derby è Mattia Zaccagni, autore del gol partita che ha permesso alla Lazio di volare in semifinale di Coppa Italia. “Emozione ..."Rigore Ho cercato di isolarmi e di concentrarmi al massimo. Ho fatto la scelta giusta e sono contentissimo. Mandas Partiamo dal presupposto che è un ragazzo d'oro, lavora veramente tanto al campo e ...