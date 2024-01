Lazio | esordio da titolare nel derby per Christos Mandas | chi è il portiere greco

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Neldi Coppa Italia trae Roma farà il suoin assoluto con la maglia biancoceleste il. Con Provedel influenzato e neanche in panchina, Maurizio Sarri ha scelto di affidarsi all’esordiente ellenico, che sembra aver dunque superato nelle gerarchie il più esperto collega Sepe. Classe 2001 e nativo del Pireo,ha svolto tutta la trafila delle nazionali giovanili greche, senza però mai essere essere convocato con la selezione maggiore. In patria ha esordito a soli 16 anni in Coppa di Grecia con la maglia dell’Atromitos, per poi passare nel gennaio 2022 all’Ofi Creta. Con la formazione isolana ha disputato la sua prima vera stagione dain campionato, mantenendo la porta ...

Maurizio Sarri punta su Christos Mandas nella delicata sfida tra Lazio e Roma, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Con Provedel out, il giovane greco.Si avvicina il derby della Capitale. Manca sempre meno alla grande sfida tra Lazio e Roma, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. In porta per i biancocelesti ci sarà Christos Mandas, ...