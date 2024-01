Lavori in corso a Cerveteri | restyling per la prima parte di via Italo Chirieletti

(Di mercoledì 10 gennaio 2024), 10 dicembre 2024 –inall’ingresso di. Si sono infatti aperti in Viai cantieri per la realizzazione delle opere migliorative al progetto della rotonda già realizzata all’ingresso della città. Nel dettaglio, verranno sostituite, al fine di garantire sicurezza e decoro, le alberature presenti, con delle nuove le cui caratteristiche non andranno in futuro ad inficiare la stabilità del manto stradale e soprattutto verrà effettuato un intervento di rifacimento del manto stesso su tutta l’area interessata dal cantiere. “Si tratta diimportanti in una zona estremamente trafficata della nostra città, sulla quale giungono le auto dalla Fontana Morella e ne entrano moltissime uscendo dalla rotatoria – ha dichiarato ...

Formia – Non la dimenticheranno molto facilmente la giornata di mercoledì i 24 residenti del complesso Ater in via delle Fosse a Formia . dopo ... (temporeale.info)

Il ministro Guido Crosetto attualmente abita in un attico e superattico da 220 metri quadri in un comprensorio in zona Aurelia a Roma. È lì da ... (open.online)

... l'inquinamento sarebbe continuato ma in forma decrescente mano a mano che iandavano avanti ...la prova provata delle difficoltà insormontabili che il governo incontra quando deve darea ......neldi un sopralluogo effettuato nei locali che ospiteranno il centro. Insieme al sindaco c'era la dirigente del settore Risorse comunitarie, Carmen Stracuzza, e il dirigente del settore...Mentre sono ancora in corso i lavori per portare il metrò da Brin a via Canepari. Sono le ultime novità in arrivo dal fronte caldo della Valpolcevera che, dopo aver vissuto in prima linea tutti gli ...La mappatura delle bancarelle ambulanti presenti nel centro di Roma è in corso e il I Municipio lavorerà per approvare in Consiglio municipale il piano del Commercio entro il 31 gennaio. Subito dopo ...