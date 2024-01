L' autopsia sul gatto Leone conferma l' orrore | Scuoiato da mano umana

La Procura ha disposto l’autopsia per la morte di un bambino in casa . I punti da chiarire sono ancora diversi e sono in corso le indagini . La città ... (notizie)

Per dissipare ogni dubbiopunto, la procura ha tuttavia disposto un prelievo di sangue sulla piccola, mentre l'non sarà necessaria. Da una decina d'anni era seguita dal centro di salute ...Nonostante non mangiasse più da tempo, sarebbe sempre rimasto lucido esuo stato di salute ... Sulla salma non è stata disposta l'e restituita alla famiglia per la sepoltura. In occasione ...E’ stata effettuata l’autopsia sul corpo della bambina di 5 anni per capire in pochi giorni, cosa le abbia tolto il respiro. Il funerale è fissato per venerdì alle 10 alla basilica di Santa Giustina a ...I dettagli sull'esame autoptico forniti da Cosimo Ferraioli, sindaco di Angri (Salerno): c'è un essere umano dietro la morte del gattino, trovato in fin di vita lo scorso 7 dicembre e deceduto quattro ...