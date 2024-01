Lautaro Martinez | intesa di massima con l’Inter! Rinnovo vicino – Sky

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Proseguono i contatti tra Inter eper ildi contratto. Secondo quanto svelato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, c’è già un’disulle cifre. Si lavora sui dettagli, possibile chiusura a breve.DI– L’Inter ha raggiunto un’diconper ildi contratto. L’argentino ha un contratto in scadenza nel 2026 e l’obiettivo di società e giocatore è quello di prolungare ulteriormente il rapporto migliorando anche la parte dell’ingaggio. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, le parti hanno già raggiunto tutti gli accordi possibili per quanto riguarda le cifre, adesso servirà solo lavorare sulle ...

Nel reparto offensivo di questa fantastica fomrazione, l'islandese è in ottima compagnia con (Inter), Pulisic (Milan), Soulé (Frosinone). L`Inter e Lautaro Martinez si avvicinano al rinnovo di contratto. Dopo le ultime parole dell`agente Alejandro Camano, Sky Sport aggiorna sulla situazione riferendo. L'Inter e Lautaro Martinez si avvicinano al rinnovo di contratto. Dopo le ultime parole dell'agente Alejandro Camano, i colleghi di Sky Sport aggionano sulla situazione riferendo che la definitiva ...