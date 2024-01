Lautaro Martinez e il rinnovo | nessun intoppo! Un passaggio con l’Inter

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Si avvicina sempre più il giorno deldicon. Per Sport Mediaset dubbi sul fatto che firmi non ce ne sono più: bisogna solo sistemare una questione. FIRMA IN ARRIVO! –rinnoverà molto presto il suo contratto con, già in queste settimane e comunque entro fine mese. Per il capitano è previsto un prolungamento fino al 30 giugno 2028, con ingaggio adeguato. Andrà a guadagnare otto milioni di euro netti a stagione. L’accordo è ormai fatto, Sport Mediaset informa come manchi soltanto da sistemare una parte legata ai bonus. Ma non ci sono dubbi sull’esito positivo. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ...