L’aumento della popolarità dei corsi di Primo Soccorso Online | motivazioni e benefici

Tempo di lettura: < 1 minutoLa Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha dato il via libera all’aumento della ... (anteprima24)

Si è concluso il vertice di maggioranza convocato oggi per sciogliere tutti i nodi sulla legge di bilancio 2024 e per iniziare la discussione sulle ... (today)

di Francesco Galeazzi Nel corso del XXI secolo, il mondo del lavoro ha subito profonde trasformazioni. Per comprendere appieno le dinamiche attuali ... (ilfattoquotidiano)

Nel 2022 l’aumento della povertà è stato trainato dall’inflazione - nel 2023 dipenderà dalla crescita

Secondo i nuovi dati Istat, l’incidenza della povertà assoluta tra i residenti in Italia è salita dal 9,1 per cento nel 2021 al 9.7 per cento nel ... (ilfoglio)