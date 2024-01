Latina | prodotti non tracciabili al mercato settimanale | sequestrati quasi 3 tonnellate di alimenti

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Un blitz alha portato a un maxi sequestro di‘non conformi’ alle nome in materia dità e multe nei confronti di operatori commerciali, è il bilancio dell’attività svolta dai Carabinieri del NAS di, unitamente ai colleghi della locale Compagnia e al personale del Servizio Prevenzione e Sicurezza Negli Ambienti di Lavoro dell’Asl di. I controlli del Nas per la sicurezza alimentare dei consumatori Si è trattato di controlli mirati ad assicurare la sicurezza alimentare e a garantire un elevato livello di protezione del consumatore, eseguendo controlli a diversi stand deldel capoluogo, finalizzati al rispetto delle normative igienico-sanitarie ma anche alla provenienza, ...

I carabinieri del Nas di Latina, con i colleghi della Compagnia e il personale del Servizio Prevenzione e Sicurezza Negli Ambienti di Lavoro dell'Asl di Latina, hanno svolto controlli mirati ...LATINA – Tre quintali di pesce e prodotti ortofrutticoli sono stati sequestrati al mercato settimanale di Latina dai carabinieri del NAS in un'ispezione compiuta con i militari della Compagnia di ...