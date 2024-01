Latina | in fiamme una palazzina di 9 piani | evacuati i residenti

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 10 gennaio 2024), 10 gennaio 2024 – Un violento incendio ha colpito unadi 9situata in viale Pierluigi Nervi, a, intorno all’ora di pranzo di oggi. Sul posto sono immediatamente intervenute le squadre dei vigili del fuoco, due died una di Aprilia ed hanno subito iniziato le operazioni di spegnimento. Grazie alla loro pronta risposta, è stato possibile riportare il fuoco sotto controllo e prevenire che si propagasse ad altre abitazioni circostanti. Per garantire la sicurezza di tutti i presenti, i pompieri hanno evacuato gli abitanti dell’appartamento coinvolto nell’incendio. Per quanto riguarda invece le cause dell’incendio, sembra che sia scaturito dagli scantinati. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e ...