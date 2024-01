Laterza | masseria svenduta all’asta | allevatore si suicida nel giorno dell’arrivo dell’acquirente

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Pubblicato il 10 Gennaio, 2024 Poco meno di 25mila euro. Tanto valeva ormai l’immobile di Michele Verdi,di. Dopo tante vendite andate a vuoto, la cifra era arrivata ad essere così bassa, ma comunque non abbastanza perché Michele potesse salvare la sua attività. E così, dopo anni di dolore e sacrifici, all’idea di perdere tutto ha deciso di togliersi la vita, proprio lì dove aveva costruito i suoi sogni e dove tutto si era infranto per colpa dei debiti, della crisi economica e di tanti problemi finanziari. La sua azienda, secondo la stima del consulente tecnico d’ufficio, valeva 330.000 euro. Ma era stata messae stava per essere venduta a meno del decimo del suo valore: una vita intera di lavoro e sacrifici che finiva nel nulla, una sofferenza enorme sempre più difficile da sopportare, anche se ...