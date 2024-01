L' assurda morte della piccola Beatrice Angela Gobbo | uccisa a 5 anni in pochi giorni da un virus

Pubblicato il 18 Novembre, 2023 “Non riesco a credere che sto scrivendo queste parole col cuore a pezzi prima del mio show. Non so come esprimere ... (dayitalianews)

... è costretto a realizzare di essersi cacciato in una situazione peggiore,e crudele. Passa ... Nei frequenti confronti con la beffarda e impietosa, Seo dà il meglio, e le scene dei loro ...Il contrattacco anti woke della Florida compie la medesima, odiosa,operazione dei suoi ... Colpito e affondato Garcìa Màrquez per Cronaca di unaannunciata, Philip Roth per Il lamento di ...sottolineando che Israele si presenterà all'Aia per "dissipare l'assurda diffamazione del sangue del Sudafrica". Il portavoce del governo ha quindi accusato il Sudafrica di "combattere pro bono per i ...Tel Aviv: «L’Onu non ha ragione di esistere». E nega di voler trasferire palestinesi di Gaza in Africa. Israele uccide un capo delle forze d’élite di ...