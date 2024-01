L’associazione ‘Pontis’ accende il falò di Sant’Antonio Abate e lancia il Carnevale 2024

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIn occasione dell’inizio delche coincide con la festa di, il prossimo 17 gennaioPontis, con il patrocinio del Comune di Ponte e in collaborazione con il Maneggio Vitulano organizza ‘Benvenuto– Festa di’ presso Piazza Fontana Longa. Il programma prevede alle ore 17:00 la cantata dei 12 mesi a cavallo in giro per il paese con l’arrivo in piazza Fontana Longa dove alle ore 18:00 ci sarà la rappresentazione dei mesi dell’anno e a seguire l’accensione del, poi stand gastronomici e serata danzante con ‘Jonathan e la Buona Musica’.Pontis APS di nuova costituzione – afferma il presidente Nicola Pica – è un gruppo di ...