L' asse Tajani-Salvini sul ' no' alle candidature per le Europee

Leggi su agi

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) AGI - Il primo a uscire allo scoperto è stato Antonio. A tre giorni dalla conferenza stampa in cui Giorgia Meloni aveva demandato la questione a un confronto tra i leader della coalizione, il segretario di Forza Italia ha rilasciato domenica un'intervista in cui ha detto che considererebbe un "errore", un danno per il governo, una eventuale candidaturadi premier e vice premier, nell'anno di presidenza italiana del G7. Anche se dall'entourage del ministro degli Esteri non si esclude ancora alcuna ipotesi e si ribadisce che il leader azzurro sarebbe in ogni caso pronto, finora tutti gli 'indizi' lascerebbero supporre chepreferisca non candidarsi. Ma la 'tagliola' sulle corse dei leader a Strasburgo è arrivata con Matteo, che si è detto indisponibile a correre come ...