L' artista Sergio Piyadi lancia un appello al mondo universitario

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) (Adnkronos) - Una richiesta che nasce da un'esigenza che il suo percorso di studi non gli ha dato: "Ma non vuole essere egoriferita", spiega il diretto interessato che ha ottenuto, sin da giovane, riconoscimenti nazionali e internazionali. L'obiettivo è dare merito al merito. Verona, 10 Gennaio 2024è un giovaneche ha alle spalle numerose mostre sia collettive che personali. Ha esposto nelle più importanti gallerie e ha ricevuto il giudizio positivo di diversi critici. Ma la sua storia è una storia non solo professionale, iniziata quando ha deciso di intraprendere il percorso di studi. Una vicenda di probabile irregolarità sull'obbligo di frequenza necessario per poi sostenere gli esami: "Ho provato a far presente quello che non mi sembrava giusto a chi di dovere -spiega- ma non sono stato ...