L’analisi dei Ris sull’auto di Turetta | il sedile posteriore pieno di sangue | le due ipotesi sull’omicidio

Leggi su open.online

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Emergono nuovi elementi dalle analisi sulla Fiat Punto di Filippo, rientrata in Italia alcune settimane fa dalla Germania, dove il 22enne era stato arrestato in fuga dopo l’omicidio di Giulia Cecchettin. I carabinieri del Ris di Parma hanno svolto le prime analisi sulpresente nell’auto, ma ora si attendono ulteriori esami sugli oggetti ritrovati a bordo. Gli ultimi rilievi hanno ritrovato una copiosa quantità disuldell’auto. Ma sarà necessario un ulteriore approfondimento per chiarire con maggiori dettagli che cosa possa essere successo la notte dell’11 novembre scorso. Resta infatti da capire se, dopo aver aggredito la ragazza, l’abbia poi trasportata ancora sanguinante in auto e se le ultime coltellate mortali siano state inferte ...