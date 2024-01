L’amore oltre la malattia | all’Hospice della Asl ad Agazzi Serafino ed Emanuela hanno detto Sì

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)prima di tutto.edsono convolati a nozze questa mattina alle 11 all’interno di una stanza dell’ HospiceAsl Tse adha unain stato avanzato ed il suo desiderio più grande era quello di sposare la sua compagna. Desiderio realizzato grazie alla fattiva e tempestiva collaborazione tra istituzioni: la Zona Distretto AretinaAsl Tse, il Comune di Arezzo, il Comune di Montesansavino ed il Tribunale di Arezzo che ognuna per la parte di propria competenza si è attivata affinchè tutto potesse svolgersi senza intoppi. Importante anche il ruolo avuto dalla Misericordia di Arezzo, di cuifa parte, che si è data da fare per realizzare il sogno dei ...

