Lamborghini Telemetry X | ecco il prototipo dell’istruttore di guida Da remoto

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Supersportiva da 1.000 cavalli; i cordoli di un circuito; poca esperienza diin pista. Una combinazione che farebbe tremare i polsi a molti automobilisti. E se fosse l’automobile stessa a suggerire come comportarsi allaper tirar fuori il meglio dal pilota, per abbassare i tempi sul giro e riportare a casa, intere, le natiche? Una realtà non troppo a venire… Già, perché al Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas – una delle più importanti fiere al mondo dell’elettronica di consumo – la casa del Toro ha presentato “X”, innovativo concept di connettività per la pista, applicabile alla futura gamma di supersportive di Sant’Agata Bolognese. Una tecnologia che sfrutta tre sistemi sviluppati in sinergia con Accenture: il Real Time Remote Garage, un coach dain tempo reale, il Biometric ...

Dopo la telemetria di bordo introdotta sulla Huracán STO nel 2020, i tecnicihanno fatto un passo avanti con il progettoX, integrando in un'unica piattaforma tre sistemi ...Infatti, è stata la prima supercar di casaa disporre di un sistema di telemetria, utilizzabile attraverso l'applicazioneUnica. ConX, la casa automobilistica ...L’annuncio del nuovo Telemetry X da parte di Lamborghini al Consumer Electronics Show (CES) 2024 di Las Vegas segna un passo significativo nel mondo delle supersportive high-tech. Questo innovativo ...Create Account Officially, the racing-derived digital technology promises a “immersive track driving experience.” In practical terms, that means it combines something called “Real Time Remote Garage” ...