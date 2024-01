L’agente di Kvaratskhelia rompe lo spogliatoio del Napoli

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Polemiche in casadopo le dichiarazioni deldisul trasferimento di Osimhen in Arabia: la furibonda reazione social del nigeriano. Nuova bufera in casa, stavolta originata da alcune sorprendenti dichiarazioni di Mamuka Jugeli, procuratore di Khvicha, che in un’intervista ha parlato a sproposito del futuro di Victor Osimhen prevedendone il trasferimento in Arabia Saudita nella prossima sessione di calciomercato. Parole che hanno fatto infuriare l’attaccante nigeriano, che su Instagram ha risposto per le rime: “Sei disgustoso, una disgrazia. È imbarazzante il modo in cui ragioni, idiota. Tieni il mio nome lontano dalla tua bocca!“. Una reazione furibonda e inaspettata, affidata ai social network, che dimostra quanto Osimhen abbia poco gradito l’intervento ...