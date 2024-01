Lady Madonna di Rosalia Catapano | la vita in un romanzo

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) di Fiorella Franchini “…lying on the bed/Listen to the music playing in your head…”: il senso rinunciatario della canzone dei Beatles “” che dà il nome al locale notturno di Horacio Montoya e il titolo all’ultimodi, edito da Homo Scrivens, contrasta con il racconto delle vicende dei protagonisti che mai abdicano, nonostante le difficoltà della, ai propri sogni di realizzazione. Unambientato nella Barcellona degli Anni ’80 nel quale la città rappresenta quel clima di ottimismo e di entusiasmo che ha permeato un’epoca così vicina e così lontana dalla nostra contemporaneità, ombrata da una consapevole sfiducia. Ogni personaggio incarna un percorso di riscatto ottenuto ...