L’Adorazione dei Magi di Botticelli in mostra a Napoli

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)deidi Sandro, insieme alla Primavera e alla Nascita di Venere, è tra i capolavori universalmente riconosciuti dell’artista rinascimentale. L’opera, normalmente esposta agli Uffizi, è inal Museo Diocesano del complesso monumentale di Donnaregina fino al 31 gennaio. Un’occasione davvero da non perdere per ammirare un dipinto unico, che nasconde molto ... L'articolo proviene da Espresso napoletano.

In un’esplosione di creatività e magia artistica, Fernando Alfonso Mangone , celebre artista campano dal prestigio internazionale, ha regalato alla ... (laprimapagina)

Dieci mila presenze per L’Adorazione dei Magi di Sandro Botticelli in mostra al Museo di Donnaregina. Un grande successo di pubblico oltre che di ... (ildenaro)

Diecimila presenze per l’Adorazione dei Magi di Sandro Botticelli al Museo di Donnaregina. La mostra si concluderà il 31 gennaio. Un grande successo ... (2anews)

...chiesa del SS Nome di Maria in Fornaci Vecchia alle 16... Cerimonia a cui non mancherà'accompagnamento della corale di ...riguarda le celebrazioni religiose ci sarà la benedizione......parrocchie di periferia hanno organizzato una notte di... 'Durante'Ascensione abbiamo riunito mille giovani per una ... rettore di San LuigiFrancesi, che li ha accolti a Roma facendoli ...