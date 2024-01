La Zanzara | il loggionista della Scala fermato dalla Digos | “Per La Russa non è detto che saluto romano sia reato? Dovrebbe dimettersi subito”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Ex elettore deluso del M5s e del Pd (“Alle scorse elezioni ho votato scheda bianca“), Marco Vizzardelli, il giornalista appassionato di lirica salito alla ribalta delle cronache per aver gridato al Teatro“Viva l’Italia antifascista” con successivo fermo, è ospite d’eccezionetrasmissione radiofonica La(Radio24) per analizzare gli strascichivicenda di Acca Larentia. Inevitabile l’indignazione del, che già in una intervista a Repubblica ha lamentato il metodo dei “due pesi e due misure” adottato nel suo caso: “Io sono stato inseguito per 10 minuti, anche se poi ci siamo messi a ridere. Mi ha indignato ...