La verità sull’ex marito di Monia La Ferrera | chi è e cosa è successo tra i due

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)Laha parlato più volte del suo exda quando è al Grande Fratello, alludendo a tradimenti e anche a possibili episodi di violenza domestica. Lui è un calciatore polacco che ha giocato in tutto il mondo e anche nel nostro Paese, dal quale ha avuto due figlie, Nicole e Sophie. Andiamo con ordine e vediamo chi è Blazej Augustyn e ciò che ha dettosu di lui. Chi è Blazej Augustyn, exdiLaBlazej Augustyn è un calciatore polacco del 1988 che si è distinto come difensore soprattutto al WKS Wierzbice, ma ha anche giocato in Inghilterra con il Bolton Wanderers, nel Legia Varsavia, in Italia con le maglie di Rimini, Catania, Vicenza e Ascoli. Ha militato anche nel Gornik Zabrze e in Scozia con gli Hearts....