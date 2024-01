La verità di Emanuele Pozzolo sullo sparo di Capodanno a Rosazza

Leggi su open.online

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)comincia a raccontare la sua. Indagato dalla procura di Biella per lodiche ha colpito Luca Campana, il deputato FdI è stato sospeso dal partito. Mentre dalle prime testimonianze nell’inchiesta si osserva che nessuno ha visto il momento dell’esplosione del colpo.è indagato per lesioni colpose e omessa custodia di armi. E, si scopre, nelle prime ore aveva detto ai carabinieri: «Non sono stato io a sparare». Oggi, nell’intervista rilasciata a Elisa Sola per Repubblica, dice di essere «sereno» e di voler attendere di parlare con i magistrati per dare la sua versione. Una fattispecie giuridica «Sono sicuro che la, in questo caso, sia semplice. E che emerga. E al tempo stesso lo ...