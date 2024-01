La UE adotta nuove norme sulla Cybersicurezza per rafforzare la protezione delle istituzioni

Perde il modulo fotocamera da 8Mpixel grandangolare aun SoC meno potente, Mediatek ...per lo streaming con supporto per Wi - Fi 6E e modalità ambiente 79.99 49.99 Compra ora Ecco le, ...... e sono stati lanciati anche nuovi notebook IdeaPad per ogni esigenza, insieme aperiferiche ...un display 11' Full HD, con supporto Netflix HD e con quattro altoparlanti Dolby Atmos per un ...Entrato in vigore il 7 gennaio 2024, il nuovo regolamento dell'Unione Europea sulla cybersicurezza rappresenta un passo importante per aumentare il livello di sicurezza informatica all'interno delle ...Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e Twitter (clicca qui) Non perderti le migliori notizie e storie di ...