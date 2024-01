La truffa del buono regalo Shein da 500 euro inaugura il 2024

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) All’inizio del nuovo annoavremmo volentieri fatto a meno del tentativo dicon protagonista ilda 500. Eppure, con sommo rammarico, si registrano diverse testimonianze della presenza del raggiro sui social e anche attraverso il canale di messaggistica più utilizzato, ossia WhatsApp. Come si presenta il tentativo di raggiro ora in circolazione? L’immagine di apertura articolo mostra la schermata in cui molti potrebbero imbattersi (se non identica, abbastanza simile a quanto appena proposto). Ebbene, come facilmente intuibile per i più,non può offrire a chiunque unda 500. Piuttosto, l’annuncio è creato ad arte per far credere a qualche persona ingenua di ...