La Scozia vuole vietare le “terapie di conversione” La ministra | “Sono dannose” Le proteste | “Genitori rischiano 7 anni di carcere”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Lale cosiddette “di”. Si tratta di tutte quelle pratiche, a volte chiamate “riparative“, che tentano di alterare o sopprimere l’orientamento sessuale o l’identità di genere di una persona. Come spiega la Bbc, secondo la British Psychological Society (BPS) la terapia dicerca di cambiare l’orientamento sessuale o l’identità di genere di qualcuno. Può includereparlate e preghiera, ma forme più estreme poscomprendere l’esorcismo, la violenza fisica e la privazione del cibo. La BPS e altri organismi professionali, tra cui NHS England e il Royal College of Psychiatrists, hanno avvertito che tutti i tipi di terapia di...

... Scelta la scuola per il principe George, ma senza il consulto di mamma Kate › Re Carlo III si distanzia dalle tradizioni di Elisabetta e "scappa" inZara Tindall, la Royal ribelle che ...... anche se Kate nonAlla principessa del Galles le scuole monosesso non piacciono e si era ... Re Carlo III si distanzia dalle tradizioni di Elisabetta e "scappa" in› La regina ...(Adnkronos) – E’ polemica in Scozia per la proposta di legge sul divieto delle “terapie di conversione” per “cambiare o sopprimere l’orientamento sessuale o l’identità di genere” dei minori, la cui im ...Natura, buon cibo, storia, tradizioni. Isole Ebridi cosa vedere nell'arcipelago affascinante della Scozia. La nostra guida ...