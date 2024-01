La ragazza che accusa due pallanuotisti di averla stuprata | «Ero ubriaca | è stato un incubo»

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Chiara, 22 anni,duedi 24 e 22 anni diviolentata. I due presunti aggressori giocano in Serie A e nelle nazionali giovanili. La vittima è stata filmata senza saperlo. I fatti, secondo l’, sono avvenuti in un appartamento di Quezzi nell’aprile 2022. Laha raccontato cosa è successo durante l’incidente probatorio. I due sonoti anche di revenge porn. «Avevo bevuto diversi bicchieri di vodka lemon sia a casa mia che in discoteca in via XII Ottobre dove li ho incontrati», ha detto al giudice. Entrata nell’appartamento di uno dei due, si è trovata con le mani sulle gambe. Poi è stata convinta a finire in camera da letto, dove ha avuto un rapporto con entrambi: «È andato avanti oltre un’ora, sembrava un. «Non mi ...

Laha raccontato cosa è successo durante l'incidente probatorio. I due sono accusati anche di revenge porn. "Avevo bevuto diversi bicchieri di vodka lemon sia a casa miain discoteca in ...Laguidava la Peugeot si è subito fermata a prestare soccorso alla vittima ed è già stata ascoltata dai ghisa. Da prassi, sarà indagata per omicidio stradale. Quello di via Pistrucci è il ...Per il futuro “Trasimeno Flippers” conta “di far crescere il baskin in tutto il territorio del Trasimeno e di sensibilizzare altre associazioni sportive regionali per diffonderne la cultura e ...BARI - Sabato 13 gennaio 2024 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 docenti e studenti del Liceo Classico “Socrate” si sono dati appuntamento a scuola per svolgere delle attività dedicate alla poesia, all’ar ...