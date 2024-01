La Ong affiliata ad Hamas che ha sede davanti alla Commissione europea

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Le prove più evidenti, come raccontava Edgarn Poe, di solito sono sotto i nostri occhi, perdiamo molto tempo nel cercare connessioni e giustificazioni ma la storia nella sua monotonia e circolarità ci restituisce le evidenze di quello che cerchiamo. Valeva per gli assassini di Poe e vale anche per i terroristi di, che nel cuore dell’Europa hanno sviluppato una rete solida e strutturata costituita da associazioni e Ong che annoverano nobili scopi nel loro oggetto sociale ma sono solamente scatole cinesi per muovere soldi e fare lobbying dentro le istituzioni. Come è stato più volte sottolineato anche su queste pagine, quella zona grigia in cui si muove l’intelligence di, con l’aiuto di Iran e dei Fratelli Musulmani, nel corso dei decenni ha creato, complice l’indifferenza delle opinioni pubbliche e la sottovalutazione, ...