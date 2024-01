La NASA posticipa lo sbarco sulla Luna di Artemis III al 2026 per la sicurezza degli equipaggi

Inizialmente prevista per la fine di quest'anno, la missione sulla Luna con gli astronauti verrà effettuata nel settembre del 2025. Ad annunciarlo è stato Bill Nelson, amministratore capo dellaInizialmente prevista per la fine di quest'anno, la missione sulla Luna con gli astronauti verrà effettuata nel settembre del 2025. Ad annunciarlo è stato Bill Nelson, amministratore capo dellaTra i problemi da risolvere uno riguarda l'erosione inaspettata del materiale sul rivestimento termico della capsula Orion, notato durante la missione Artemis 1 a dicembre 2022. 22 ore fa La nostra ...L'Italia al CES 2024: al via la missione italiana delle startup a Las Vegas La NASA ha posticipato ufficialmente le missioni Artemis verso la Luna Stellantis starebbe per costruire una nuova fabbrica ...