La mamma che si è buttata nel vuoto con la figlia | “Ho premeditato tutto | Wendy non doveva vivere senza di me”

Dare il benvenuto a una piccola vita in questo mondo è una sensazione che non può essere descritta adeguatamente a parole. È un evento che cambia ... (it.newsner)

Dare il benvenuto a una piccola vita in questo mondo è una sensazione che non può essere descritta adeguatamente a parole. È un evento che cambia ... (it.newsner)

Mamma si butta dal nono piano con la figlia - l'amica Josefa Idem : «Un dramma che non riesco a spiegarmi»

Josefa Idem, ex campionessa Olimpica e Mondiale di canoa specialità K1 (trentotto medaglie per lei in carriera), ed ex ministro per le Pari ... (ilmessaggero)