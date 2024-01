La figlia di Little Tony e l’anoressia | «Mio padre non ha mai capito | mi diceva “Apri la bocca e mangia”»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Cristiana Ciacci,di Antonio Ciacci in arte, racconta oggi in un’intervista al Corriere della Sera il rapporto con suo. E dice che con lei c’è stato sempre poco: «Sempre in giro di qua e di là, miliardi di concerti. Mamma in viaggio. Mi lasciavano con la nonna o la governante. Avevo tutto. Pure una piscina olimpionica in giardino. Ma avrei voluto un fratello o una sorella con cui giocare. Passavo mesi da sola. E questo mi ha causato tanti problemi. Per 12 anni ho sofferto di anoressia». Una malattia che ilnon ha mai compreso: «Mi: “Ma che ci vuole? Basta chelae mangi”. Ci ho messo tempo a capire che reagiva così per ignoranza. E in certi momenti sì, l’ho detestato», dice nel colloquio con Giovanna ...