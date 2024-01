La felicità di Olindo Romano e Rosa Bazzi | tornati presunti innocenti

Leggi su agi

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) AGI - La, due "". Il giorno dopo la decisione dei giudici di Brescia di ordinare un nuovo processo per la coppia accusata della strage di Erba l'attenzione è tutta per loro. Lui ha telefonato a lei per condividere la speranza che venga cancellato l'ergastolo per l'omicidio di Raffaella Castagna, Youssef Marzouk, Paola Galli e Valeria Cherubini e per il tentato omicidio di Mario Frigerio, avvenuti l'11 dicembre 2006 in una corte del paese brianzolo. "Lei lo sapeva già, era felicissima, come me" ha spiegatoa uno dei suoi legali, Diego Soddu, che è andato a trovarlo a Opera. "Era spaesato e contentissimo", dice il legale. Lei sta a Bollate, i contatti tra i due non si sono mai interrotti. ...