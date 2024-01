La Di Benedetto conferma | “Con Bellanova è finita Nessun tradimento | ecco il motivo”

Paola Dila rottura con Raoul in un post su IG I fan dell'ex coppia, in realtà, si sono subito accorti che qualcosa non andava: Paola Diha compiuto gli anni l'8 gennaio, ...... è stata il cattolicesimo, nel senso laico dato al termine daCroce nel suo scritto Perch ... ma piuttosto, come il Censis, la perdita di qualunque identità di popolo o nazionale e l'...Paola Di Benedetto conferma la rottura da Raoul Bellanova con una story su Instagram. “Decisione inevitabile, ma nessun tradimento” ha chiarito la speaker e conduttrice tv che ha aggiunto: “Abbiamo ...Nessun tradimento, ma divergenze caratteriali. Sarebbero questi i motivi della fine della storia tra Paola e Raoul.