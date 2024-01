La creatura di Gyeongseong | la spiegazione del finale | tutti gli indizi sul futuro della serie

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Analizziamo insieme gli ultimi minuti di Ladi, dalle le scene post-credit fino ai significati nascosti, riflettendo sulla possibile evoluzione futura dello del K-Drama Netflix. Attenzione: l'articolo contiene spoiler! Ora che la prima stagione si è conclusa, possiamo finalmente parlare delde Ladi, il k-drama targato Netflix che tanto sta piacendo ai fan del mistery in salsa Stranger Things, ma anche agli estimatori delle produzioni coreane. L'uscitaParte 2 (leggi la nostra recensione) segna la conclusione naturale di un primo arco narrativo del progetto ideato da Kang Eun-kyung, con unche promette undecisamente diverso ma altrettanto intrigante per lo show. Pur non avendo ...