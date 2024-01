La Confessione di Sergej Paradžanov L’incipit tradotto da Ciccotti

Leggi su formiche

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Nel 1966, dopo venti anni di assenza, sono ritornato a Tiblisi, là dove sono nato nel 1924. Le montagne non sono cresciute… si sono fermate… Sono andato al cimitero di Staro-Veriiski, alla ricerca delle bare di cui avevo visto la nascita. Questo cimitero è ormai chiuso. È stato trasformato in un parco di cultura e tempo libero. Laè la sceneggiatura di un film che racconta una catena di ricordi risvegliati nella mia memoria grazie alle porte chiuse del cimitero… *** Vendita all’asta a Tiblisi! L’ultima vendita all’asta! Me la figuro così. Un deposito di metallo. Ninfee arrugginite di ghisa colata. Le sirene guardano di profilo, arrugginite. Le arrugginite sirene parlano nel canneto con le arrugginite ninfee. Gli stipiti che le sostengono alla base, l’illusione di un corso d’acqua, sono arrugginiti. Sul fondo, pezzi di vetri smerigliati blu e rosa, formano ...