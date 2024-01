La canzone di Erdo?an Il grido di battaglia della Palestina per la riconquista di Istanbul

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) "Dal fiume al mare" è l'inno dell'Akp, dal Giordano al Mediterraneo, per uno stato unico palestinese. Il presidente turco si intesta la lotta di Hamas (mentre continua a fare affari con Israele), muove leve identitarie, religiose, nostalgiche, revansciste in vista delle municipali del 31 marzo, per vendicare lo smacco del 2019