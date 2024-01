Kooyong Classic su SuperTennis | Sinner col vento in poppa

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Neldi Melbourne, Janniksperimenta e vince. Dopo un primo set di adattamento, soprattutto alle condizioni atmosferiche,ha finito per dominare 64 60 l'australiano Marc Polmans nel ...

Comincia con il sorriso l’avventura di Jannik Sinner in Australia. Il n.4 del mondo ha fatto il suo esordio agonistico nel 2024 , affrontando il ... (oasport)

