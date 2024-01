Kooyong Classic | Jannik Sinner lascia solo 4 game a Marc Polmans nel debutto stagionale

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Comincia con il sorriso l’avventura diin Australia. Il n.4 del mondo ha fatto il suo esordio agonistico nel 2024, affrontando il padrone di casa(n.156 del ranking) nel primo incontro del tradizionale torneo di esibizione a precedere gli Australian Open. Ci si riferisce al2024. Con il punteggio di 6-4 6-0 in 1 ora e 27 minuti di partita, il 22enne di Sesto Pusteria ha fatto valere la propria superiorità. Una partita condizionata molto dal vento ed è stato proprio questo il fattore che più ha messo in difficoltà il tennista nostrano. Le traiettorie imprevedibili hanno portato il n.4 ATP a commettere qualche errore di troppo a metà della prima frazione, ma una volta compreso il contesto la differenza tra i due giocatori è stata evidentissima. ...

