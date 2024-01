Kooyong Classic 2024 | Jannik Sinner sbriga la pratica e batte in due set Marc Polmans

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Comincia con il sorriso l’avventura diin Australia. Il n.4 del mondo ha fatto il suo esordio agonistico nel, affrontando il padrone di casa(n.156 del ranking) nel primo incontro del tradizionale torneo di esibizione a precedere gli Australian Open. Ci si riferisce al. Con il punteggio di 6-4 6-0 in 1 ora e 27 minuti di partita, il 22enne di Sesto Pusteria ha fatto valere la propria superiorità. Una partita condizionata molto dal vento ed è stato proprio questo il fattore che più ha messo in difficoltà il tennista nostrano. Le traiettorie imprevedibili hanno portato il n.4 ATP a commettere qualche errore di troppo a metà della prima frazione, ma una volta compreso il contesto la differenza tra i due ...

Il 2024 del tennista romano classe 1996 inizierà al. Sono gli stessi organizzatori dell'esibizione in programma dal 10 al 12 gennaio ad annunciarlo sui propri canali social. Aspettando Sinner, che debutta ufficialmente stanotte all'una italiana contro l'australiano Marc Polmans, l'Italia della racchetta può già sorridere nella torrida Australia: ad Adelaide hanno aperto la loro corsa con una vittoria sia Lorenzo Sonego che ...