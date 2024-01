Kooyong Classic 2024 | esordio vincente per Sinner

Polmans ko 6 - 4, 6 - 0 Jannik Sinner batte con il punteggio di 6 - 4, 6 - 0 l'australiano Marc Polmans nel primo match del2024, esibizione in programma fino al 12 gennaio a Melbourne, warm - up per gli Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in programma sempre a Melbourne dal 14 al 28 ...Esordio con successo per Jannik Sinner al, torneo di esibizione che si gioca a Melbourne in vista degli Australian Open , che inizieranno domenica. Il 22enne azzurro ha battuto 6 - 4, 6 - 0 il tennista di casa Marc Polmans . "...Comincia bene il 2024 di Jannik Sinner. Il leader del tennis azzurro, nel Kooyong Classic di Melbourne, torneo di esibizione a inviti che precede gli Open d'Australia, ha battuto 6-4 6-0 il padrone di ...Non l’ATP 250 di Adelaide in Australia e nemmeno quello di Auckland in Nuova Zelanda. L’altoatesino ha scelto i match di esibizione di Kooyong Classic per arrivare al meglio al primo grande ...