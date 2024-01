Kooyong Classic 2024 | esordio vincente per Sinner

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Polmans ko 6-4, 6-0 Jannikbatte con il punteggio di 6-4, 6-0 l'australiano Marc Polmans nel primo match del, esibizione in programma fino al 12 gennaio a Melbourne, warm-up per gli Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in programma sempre a Melbourne dal 14 al 28 gennaio. Dopo aver

Il 2024 di Jannik Sinner inizia nel modo giusto a Melbourne. Al, torneo esibizione che va in scena sui campi che fino al 1987 hanno ospitato l'Australian Open, l'altoatesino fa il suo debutto stagionale superando 6 - 4 6 - 0 l'australiano Marc ...Jannik Sinner affronterà Casper Ruud nel2024 , torneo d'esibizione in programma sul cemento australiano. Dopo il netto successo ai danni di Polmans, il tennista azzurro torna in campo a pochi giorni dall'Australian Open, ...Comincia bene il 2024 di Jannik Sinner. Il leader del tennis azzurro, nel Kooyong Classic di Melbourne, torneo di esibizione a inviti che precede gli Open d'Australia, ha battuto 6-4 6-0 il padrone di ...